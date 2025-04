Cade da un albero e muore | inutili i soccorsi

Tragedia quest'oggi a San Giustino Valdarno. Nella frazione del comune di Loro Ciuffenna, un uomo di 84 anni è morto precipitando da un albero. L'incidente è avvenuto nel giardino di un'abitazione. L'uomo - stando a quanto riportato dall'agenzia AdnKronos - era intento a svolgere alcune attività.

