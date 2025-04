Scivola sul sentiero e precipita per quaranta metri | paura per una 62enne di Pordenone

Pordenonese, ruzzolata per una quarantina di metri da una curva del sentiero che scende dal Bivacco dei Loff lungo la Costa del Vent. A dare l'allarme alla Centrale del 118 i tre compagni di escursione verso. Pordenonetoday.it - Scivola sul sentiero e precipita per quaranta metri: paura per una 62enne di Pordenone Leggi su Pordenonetoday.it Èstata recuperata cosciente, ma con un possibile grave politrauma, una donna di 62 annise, ruzzolata per una quarantina dida una curva delche scende dal Bivacco dei Loff lungo la Costa del Vent. A dare l'allarme alla Centrale del 118 i tre compagni di escursione verso.

Potrebbe interessarti anche:

Cade dal sentiero e precipita per 60 metri : morto un uomo di 62 anni ai Corni di Canzo

Sono ancora pochissime le informazioni sul tragico incidente avvenuto oggi domenica 30 marzo ai Corni di Canzo. Come riportato su Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) un uomo a seguito di un ...

Perde l’equilibrio e cade dal sentiero. Escursionista rischia la vita a 750 metri

Si è infortunato durante un’escursione nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, riportando un trauma cranico. Una brutta disavventura quella che ha visto protagonista ieri mattina un uomo di 47 ...

Cade dal sentiero e precipita per 60 metri : morto un uomo di 62 anni ai Corni di Canzo

Sono ancora pochissime le informazioni sul tragico incidente avvenuto oggi domenica 30 marzo ai Corni di Canzo. Come riportato su Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) un uomo a seguito di un ...

Scivola sul sentiero e precipita per quaranta metri: paura per una 62enne di Pordenone. Escursionista di 31 anni cade in un dirupo e muore. Precipita per oltre 40 metri dalla ferrata della Sacra di San Michele, Giulia muore a 24 anni. Scivola per cinquanta metri, escursionista salvato con l’elisoccorso. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è informazione.it:) Escursionista scivola sul sentiero, precipita per 50 metri e muore: il corpo della donna trovato in un dirupo - Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile sui sentieri montani sopra Taipana, nelle Prealpi Giulie, dove una donna, parte di una comitiva di escursionisti, è scivolata per 50 metri in un dirupo du ...

(Stando a quanto scrive fanpage.it:) Escursionista scivola sul sentiero sulle Prealpi Giulie e precipita: morta dopo un volo di 50 metri - La donna ha perso la vita oggi in montagna, in prossimità del comune di Taipana, in provincia di Udine. La chiamata al Nue112 è arrivata intorno alle 13 da una comitiva di una quindicina di escursioni ...

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Scivola su un sentiero in collina, morto settantunenne - L'incidente è avvenuto tra Saint-Christophe e Quart. L'anziano stava percorrendo un sentiero esposto quando è scivolato ed è precipitato per alcune decine di metri. Alla scena ha assistito la ...