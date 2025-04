Migranti in Albania ammanettati Piantedosi | Pratica normale sono soggetti pericolosi

Albania dei 40 Migranti, destinati al centro di permanenza e rimpatrio di Gjader. Partiti dal porto di Brindisi sulla nave Libra della Marina Militare, allo sbarco a Shengjin “scendevano ammanettati”, ha denunciato l’europarlamentare del Pd Cecilia Strada. L’impiego della fascette ai polsi durante il trasferimento è "una Pratica normalissima, che fa parte di procedure usate dagli operatori – spiega però il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi –. Non ne prendo le distanze, anzi, rivendico e condivido". “Tra i motivi per cui si predispongono c'è la necessità di -", aggiunge il titolare del Viminale nel corso della conferenza stampa conclusiva della riunione dei ministri del Med 5, che si è tenuta nel Palazzo Reale di Napoli. epa12025581 A bus waits to transfer migrants arriving onboard the Italian navy ship Libra in Shengjin, Albania, 11 April 2025. Quotidiano.net - Migranti in Albania ammanettati, Piantedosi: “Pratica normale, sono soggetti pericolosi” Leggi su Quotidiano.net Roma, 12 aprile 2025 – Polemica dopo l’arrivo indei 40, destinati al centro di permanenza e rimpatrio di Gjader. Partiti dal porto di Brindisi sulla nave Libra della Marina Militare, allo sbarco a Shengjin “scendevano”, ha denunciato l’europarlamentare del Pd Cecilia Strada. L’impiego della fascette ai polsi durante il trasferimento è "unanormalissima, che fa parte di procedure usate dagli operatori – spiega però il ministro dell'Interno, Matteo–. Non ne prendo le distanze, anzi, rivendico e condivido". “Tra i motivi per cui si predispongono c'è la necessità di -", aggiunge il titolare del Viminale nel corso della conferenza stampa conclusiva della riunione dei ministri del Med 5, che si è tenuta nel Palazzo Reale di Napoli. epa12025581 A bus waits to transfer migrants arriving onboard the Italian navy ship Libra in Shengjin,, 11 April 2025.

Migranti in Albania ammanettati, Piantedosi: “Pratica normale, sono soggetti pericolosi”. Migranti ammanettati in Albania? Piantedosi smonta la sinistra: cosa è successo davvero. Ammanettati e “scaricati”. I primi 40 deportati dall’Italia. Migranti in Albania con i polsi legati, Piantedosi: "Tutto regolare". Migranti con polsi legati, ministro Piantedosi: “Tutto regolare”. Migranti, nave Libra giunta al porto albanese di Shengjin. Cecilia Strada: "Manette dopo lo sbarco". Ne parlano su altre fonti

