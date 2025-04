Costa Deliziosa rientra a Trieste dopo il giro del mondo

Trieste - Torna a Trieste, mercoledì 16 aprile la nave da crociera Costa Deliziosa con i suoi 2 mila ospiti dopo aver effettuato il giro del mondo lungo un itinerario tra 52 destinazioni visitate in 135 giorni. Lo riporta la testata online AdriaPorts. dopo oltre quattro mesi di navigazione. Triesteprima.it - Costa Deliziosa rientra a Trieste dopo il giro del mondo Leggi su Triesteprima.it - Torna a, mercoledì 16 aprile la nave da crocieracon i suoi 2 mila ospitiaver effettuato ildellungo un itinerario tra 52 destinazioni visitate in 135 giorni. Lo riporta la testata online AdriaPorts.oltre quattro mesi di navigazione.

