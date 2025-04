Isrec piano interrato allagato | rovinati i libri sulla storia della Resistenza

rovinati alcuni libri. L’Istituto per la storia della Resistenza: «Inadeguatezza dei locali». Botta e risposta con il Comune di Bergamo, Rota: non dovevano essere lì. Ecodibergamo.it - Isrec, piano interrato allagato: rovinati i libri sulla storia della Resistenza Leggi su Ecodibergamo.it IN VIA SAN GIORGIO. Si è rotta la pompa d’acqua nel sottoscala:alcuni. L’Istituto per la: «Inadeguatezza dei locali». Botta e risposta con il Comune di Bergamo, Rota: non dovevano essere lì.

