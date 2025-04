Dal 14 aprile al via la rimozione dei cassonetti in un' altra zona del centro per la raccolta porta a porta dei rifiuti

aprile verranno rimossi gradualmente i cassonetti stradali dei rifiuti in un'altra zona del centro di Pescara, identificata dalla società Ambiente spa come "area C3", e il conferimento dei rifiuti avverrà con le attrezzature che gli utenti, domestici e non domestici. Ilpescara.it - Dal 14 aprile al via la rimozione dei cassonetti in un'altra zona del centro per la raccolta porta a porta dei rifiuti Leggi su Ilpescara.it Da lunedì 14 a venerdì 18verranno rimossi gradualmente istradali deiin un'deldi Pescara, identificata dalla società Ambiente spa come "area C3", e il conferimento deiavverrà con le attrezzature che gli utenti, domestici e non domestici.

Potrebbe interessarti anche:

"Il 6 aprile tutti a Vulci per dire no al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi"

Il 6 aprile 2025, alle 10, cittadini, associazioni, comitati e amministrazioni locali si ritroveranno nel Parco Archeologico di Vulci per una grande manifestazione contro l’ipotesi di realizzare il ...

sabato 5 aprile – in stazione centrale si fa urban plogging eco-runners al lavoro liberare la zona dai rifiuti grazie a centrale district

Sabato 5 aprile torna l’ormai tradizionale appuntamento primaverile con il plogging urbano in Stazione Centrale organizzato da Centrale District, comitato che vede insieme oggi tutti i più ...

Breathtaking - visitabile fino al 27 aprile al Museo di storia naturale - mette in scena l'effetto devastante della plastica su 12 volti celebri - trasfigurati dai rifiuti

Al centro, una bara di vetro colma di acqua di mare contiene un chiodo di ferro grezzo. Intorno, dodici ritratti senza respiro, che “tolgono il fiato” anche ai visitatori. Trasfigurati dai rifiuti ...

Firenze, Tramvia: dal 14 aprile al via cantieri in viale Gramsci. Dal 14 aprile al via la rimozione dei cassonetti in un'altra zona del centro per la raccolta porta a porta dei rifiuti. Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025: domande al via il 14 aprile. Come presentare l'istanza, indicazioni MIM. AVVISO. Bando ISI 2024: dal 14 aprile via alle domande. Non solo in città, lavori anche in tangenziale ed autostrada: tutti i cantieri in attivazione. Al via i lavori per rifare il manto stradale in viale Isonzo a Chioggia. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di ecodibergamo.it che:) Bergamo, chiude al traffico il ponte di via San Bernardino: lo stop da lunedì 14 aprile - IL CANTIERE. Al via i lavori ai sottoservizi in vista del raddoppio ferroviario della linea Bergamo-Ponte San Pietro. EBrt al Villaggio degli Sposi, torna a doppio senso un pezzo di via Moroni.

(In base alle informazioni di bergamo.corriere.it:) Bergamo, il ponte di via San Bernardino chiude al traffico «in uscita» da lunedì 14 aprile - Da lunedì 14 aprile gli automobilisti che ... svolto da Rete ferroviaria italiana (Rfi) insieme al Comune. Il ponte di via San Bernardino, infatti, dovrà essere demolito e ricostruito nell ...

(Come riferisce centrometeoitaliano.it:) Meteo – Aprile al via tra anticiclone e fresche correnti instabili, poi tornano le piogge atlantiche? Le ultimissime - Aprile al via tra alta pressione e correnti fresche instabili Modelli probabilistici che mostrano una prima settimana di Aprile caratterizzata da anomalie positive di geopotenziale sull’Europa ...