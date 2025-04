Da Firenze alla Silicon Valley startup lancia un robot che imita l' uomo e cambierà industria

startup toscana sta tracciando un nuovo percorso per l'automazione industriale. Cognivix, fondata nel 2021 da Daniele Bernardini e un team di esperti, ha sviluppato una tecnologia rivoluzionaria che permette ai robot di apprendere e replicare compiti. Firenzetoday.it - Da Firenze alla Silicon Valley, startup lancia un robot che imita l'uomo e cambierà industria Leggi su Firenzetoday.it Nel cuore dell'innovazione tecnologica, unatoscana sta tracciando un nuovo percorso per l'automazionele. Cognivix, fondata nel 2021 da Daniele Bernardini e un team di esperti, ha sviluppato una tecnologia rivoluzionaria che permette aidi apprendere e replicare compiti.

