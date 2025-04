Rugby Rovigo vince la Coppa Italia in rimonta battute le Fiamme Oro

Rovigo la finale di Coppa Italia di Rugby e in campo sono scesi i padroni di casa del Rovigo e le Fiamme Oro Roma. Per i veneti un ritono dopo la vittoria nell’edizione 2019-2020, mentre per la squadra della Polizia di Stato la chance di dimenticare la finale persa con il Petrarca Padova nel 2022. Ecco come è andata.Bastano 100 secondi al Rovigo per trovare la prima meta del match. Touche in attacco, vantaggio conquistato, palla al largo con un placcaggio rotto e offload per Flavio Pio Vaccari che va fino in fondo per il 7-0 iniziale. Prova a reagire la squadra romana, che costruisce di più, anche se fatica a guadagnare metri. Al 10’, però, conquista una bella touche nei 22 e sulla seguente azione Carlo Canna trova il gap con una finta e libera Tomaselli per il 7-7. Oasport.it - Rugby, Rovigo vince la Coppa Italia in rimonta, battute le Fiamme Oro Leggi su Oasport.it Si è appena conclusa allo Stadio “Mario Battaglini” dila finale didie in campo sono scesi i padroni di casa dele leOro Roma. Per i veneti un ritono dopo la vittoria nell’edizione 2019-2020, mentre per la squadra della Polizia di Stato la chance di dimenticare la finale persa con il Petrarca Padova nel 2022. Ecco come è andata.Bastano 100 secondi alper trovare la prima meta del match. Touche in attacco, vantaggio conquistato, palla al largo con un placcaggio rotto e offload per Flavio Pio Vaccari che va fino in fondo per il 7-0 iniziale. Prova a reagire la squadra romana, che costruisce di più, anche se fatica a guadagnare metri. Al 10’, però, conquista una bella touche nei 22 e sulla seguente azione Carlo Canna trova il gap con una finta e libera Tomaselli per il 7-7.

