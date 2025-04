Folla in via Rizzoli per un nuovo negozio | cosa succede a Bologna

Bologna, 12 aprile 2025 – Folla in centro a Bologna per l'inaugurazione di un negozio in via Rizzoli. Tanta gente in giro in centro anche per i T-days, la pedonalizzazione totale del centro di Bologna, in vigore il sabato e la domenica. Numerosi passanti si sono incuriositi vedendo tante persone in fila per entrare nel nuovo store. Via Rizzoli oggi è stata infatti invasa da fan e clienti affezionati: dopo un countdown urlato a squarciagola, si sono aperte, sotto le Due Torri, le tende rosse del primo negozio di Amabile Jewels. Da un'idea nata sui social a una realtà concreta nel centro storico di Bologna: Martina Strazzer, influencer e imprenditrice modenese, ha inaugurato oggi il primo punto vendita fisico del suo brand di gioielli. FILA PER negozio AMABILE IN VIA Rizzoli Tanta curiosità tra i passanti Il negozio, che si trova in via Rizzoli, ha radunato per l'occasione tantissime persone in una delle vie più centrali e frequentate della città, a pochi passi dalle Due Torri, creando non poca curiosità nei passanti.

Folla in via Rizzoli per un nuovo negozio: cosa succede a Bologna. Apre in via Rizzoli il primo negozio di Martina Strazzer, folla all'inaugurazione. Strazzer apre a Bologna il primo negozio fisico.

