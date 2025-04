Dipendenti irregolari e mancata sicurezza | chiusa fabbrica a Vinci

Vinci, 12 aprile 2025 – Nell’ambito di controlli straordinari realizzati dalle forze dell'ordine nel territorio empolese, l'attività di una fabbrica tessile di Vinci è stata momentaneamente sospesa. Al termine delle verifiche coordinate tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, sono emerse diverse infrazioni legate alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Durante l'ispezione, è stato scoperto che sei Dipendenti, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, operavano senza contratto, quindi a nero. Questa situazione ha portato alla denuncia del titolare e all'immediata interruzione dell'attività. L'ispettorato del lavoro ha inoltre riscontrato ulteriori carenze sul fronte della sicurezza aziendale. Complessivamente, nei comuni di Empoli, Castelfiorentino e Fucecchio, le operazioni delle forze dell'ordine hanno portato all'identificazione di oltre 100 persone e all'ispezione di 50 veicoli. Lanazione.it - Dipendenti irregolari e mancata sicurezza: chiusa fabbrica a Vinci Leggi su Lanazione.it , 12 aprile 2025 – Nell’ambito di controlli straordinari realizzati dalle forze dell'ordine nel territorio empolese, l'attività di unatessile diè stata momentaneamente sospesa. Al termine delle verifiche coordinate tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, sono emerse diverse infrazioni legate alle norme disui luoghi di lavoro. Durante l'ispezione, è stato scoperto che sei, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, operavano senza contratto, quindi a nero. Questa situazione ha portato alla denuncia del titolare e all'immediata interruzione dell'attività. L'ispettorato del lavoro ha inoltre riscontrato ulteriori carenze sul fronte dellaaziendale. Complessivamente, nei comuni di Empoli, Castelfiorentino e Fucecchio, le operazioni delle forze dell'ordine hanno portato all'identificazione di oltre 100 persone e all'ispezione di 50 veicoli.

