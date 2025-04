Carrarese Catanzaro 2 2 un pari in rimonta che avvicina gli apuani alla salvezza

Carrarese in vantaggio e padrona del campo che si è fatta inopinatamente rimontare dal Catanzaro, ma è stata capace di recuperare un prezioso pareggio nel finale. Azzurri arrembanti in avvio che tengono il pallino del gioco e collezionano 4 corner nel primo quarto d’ora. Al 2’ occasionissima per Zuelli che di sinistro in area impegna Pigliacelli dopo una sponda di Finotto. Il Catanzaro si limita a contenere senza riuscire a fare male in ripartenza. Al 23’ Cherubini si incunea in area da sinistra tiro appena alto. Nel momento in cui il match sembra essersi un po’ chetato ecco il gol della Carrarese. Al 42’ palla sanguinosa persa in mezzo al campo dai calabresi con Zuelli che lancia subito in profondità Cherubini, abile a vincere l’uno contro uno con Scognamillo e infilare in diagonale nell’angolino basso. Lanazione.it - Carrarese-Catanzaro 2-2, un pari in rimonta che avvicina gli apuani alla salvezza Leggi su Lanazione.it Carrara, 12 aprile 2025 – Partita scoppiettante allo stadio dei Marmi con lain vantaggio e padrona del campo che si è fatta inopinatamentere dal, ma è stata capace di recuperare un prezioso pareggio nel finale. Azzurri arrembanti in avvio che tengono il pallino del gioco e collezionano 4 corner nel primo quarto d’ora. Al 2’ occasionissima per Zuelli che di sinistro in area impegna Pigliacelli dopo una sponda di Finotto. Ilsi limita a contenere senza riuscire a fare male in ripartenza. Al 23’ Cherubini si incunea in area da sinistra tiro appena alto. Nel momento in cui il match sembra essersi un po’ chetato ecco il gol della. Al 42’ psanguinosa persa in mezzo al campo dai calabresi con Zuelli che lancia subito in profondità Cherubini, abile a vincere l’uno contro uno con Scognamillo e infilare in diagonale nell’angolino basso.

Potrebbe interessarti anche:

Serie B : il Pisa non sbaglia - 2-2 tra Reggiana-Sampdoria e Sudtirol-Carrarese. Alle 17.15 Catanzaro-Cosenza

Nel pomeriggio di Serie B il Pisa di Filippo Inzaghi ha superato il Mantova in casa, con doppietta di Tramoni e rete di Caracciolo, per i toscani...

Catanzaro sfida Carrarese : il re dei gol Iemmello guida l'attacco in Serie B

E’ secondo per punti fatti nel girone di ritorno, vanta il quinto miglior attacco della Serie B e dispone del capocannoniere del torneo (“re“ Pietro Iemmello autore di 16 gol). Basta scorrere ...

Carrarese-Catanzaro : le probabili formazioni

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Obiettivi diversi per le due squadre con i toscani che vogliono avvicinarsi alla salvezza. mentre i calabresi ...

Carrarese-Catanzaro 2-2, un pari in rimonta che avvicina gli apuani alla salvezza. Carrarese-Catanzaro, Compagnon e Pittarello dal 1': le formazioni ufficiali. Carrarese, buon punto contro il Catanzaro. Carrarese – Catanzaro 0-0 La diretta scritta (LIVE): Le formazioni ufficiali. 2024 giornata-33 carrarese-catanzaro live. Carrarese-Catanzaro, le Aquile non vanno oltre il pareggio allo Stadio dei Marmi: finale 2 a 2 ·. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su infooggi.it:) Carrarese-Catanzaro 2-2. Compagnon e Pittarello la ribaltano ma Shpendi pareggia - CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione (35’ st Coulibaly), Ilie (47’ st Pagano), Compagnon (47’ st Buso); Iemmello, Pittarello. A disp.: Gelmi ...

(Come riportato da strettoweb.com:) Il Catanzaro dorme, poi si sveglia e rimonta ma alla fine si fa raggiungere: altra partita pazza, 2-2 contro la Carrarese - Ancora un punto per il Catanzaro, che contro la Carrarese in trasferta va sotto, rimonta e poi si fa riprendere sul 2-2 finale ...

(A riportarlo è calciomercato.com:) Serie B: il Pisa non sbaglia, 2-2 tra Reggiana-Sampdoria e Sudtirol-Carrarese. Poker Catanzaro nel derby - 2-2 in entrambe le altre due partite, tra Reggiana e Sampdoria e tra Sudtirol e Carrarese ... c'è spazio per il derby della Calabria tra Catanzaro e Cosenza, match che chiude la 30esima giornata ...