Buonopane | Il parere positivo dell’Antitrust? Merito nostro non degli ‘smemorati’ dell’ultima ora

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso parere positivo in Merito alla gestione pubblica del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Avellino, affidata alla società Irpiniambiente S.p.A. A renderlo noto è il presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane.

