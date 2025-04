Strage bus si è costituito in carcere Castellucci

Si è costituito l'ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci, condannato in via definitiva a 6 anni per la Strage del 28 luglio del 2013 quando un bus precipitò dal viadotto dell'Acqualonga nella zona di Monteforte Irpino, ad Avellino, causando la morte di 40 persone. Oggi è stato notificato l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli.

Si è costituito Giovanni Castellucci - l’ex ad di Autostrade : la condanna per la strage in A16

Avellino, 12 aprile 2025 – Si è costituito in carcere Giovanni Castellucci, l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, condannato in via definitiva per la strage del viadotto di ...

Strage bus Avellino - l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci si è costituito in carcere

Si è costituito in carcere l’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci. Ieri per Castellucci è arrivata la sentenza dei giudici della Cassazione che, dopo circa 4 ore di camera di consiglio, hanno ...

Strage del bus ad Avelllino - l’ex ad di Autostrade si è costituito : in carcere Castellucci e il proprietario del pullman

L’ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci, si è costituito in carcere dopo la condanna in via definitiva a 6 ani per la strage del 28 luglio 2013 in Irpinia. Nell’incidente morirono 40 persone, che si ...

