LIVE Musetti-De Minaur 1-6 6-4 0-1 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | fase delicata nel terzo set

DIRETTA LIVE40-A Musetti riesce a rispondere con un guizzo, De Minaur sbaglia incredibilmente un rovescio dal centro del campo. Palla lunga.40-40 Sul nastro il diritto dal centro dell'australiano. Vantaggi.40-30 Troppo passivo Musetti, che mette in corridoio un diritto lungolinea interlocutorio.30-30 Lungo il diritto lungolinea dell'italiano che sarebbe stato vincente.15-30 PUNTO ALLA Musetti! De Minaur non chiude la volée di rovescio. L'azzurro, con una corsa disperata delle sue, ci arriva e gioca un fantastico passante di diritto incrociato.15-15 In rete il diritto lungolinea del n.10. L'azzurro ha di nuovo alzato le traiettorie.15-0 De Minaur trova la riga con il rovescio, mentre quello di Musetti colpisce il nastro ed esce.1-1 Ancora a rete De Minaur.

