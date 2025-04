LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | i big si contendono la vittoria negli ultimi chilometri

DIRETTA LIVE17.25 Del Toro prova a non mollare e si riporta sui migliori.17.23 Mas, Almeida e Healy staccano i due compagni d’avventura nel primo strappo.17.21 In cinque ora compongono il gruppo di testa. Assieme a Almeida, Mas e Healy, troviamo anche Del Toro e Jegat.17.20 CADE SKJELMOSE! Il danese è tradito dal poco grip dell’asfalto, bagnato e scivoloso.17.17 Il gruppo scollina l’ultimo GPM. La strada ora tornerà a scendere fino a Eibar, nel mezzo però troviamo un paio di dentelli da superare.17.16 Healy con tenacia si riporta sotto. L’irlandese è accompagnato da Jegat e Nys.17.14 ATTACCA ALMEIDA! Rispondono Mas e Skjelmose, in tre se ne vanno.17.13 Lipowitz rientra su Schachmann, i due viaggiano con poco più di mezzo minuto dai migliori.17.10 Ripreso Healy a 20 km dal traguardo. Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: i big si contendono la vittoria negli ultimi chilometri Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.25 Del Toro prova a non mollare e si riporta sui migliori.17.23 Mas, Almeida e Healy staccano i due compagni d’avventura nel primo strappo.17.21 In cinque ora compongono il gruppo di testa. Assieme a Almeida, Mas e Healy, troviamo anche Del Toro e Jegat.17.20 CADE SKJELMOSE! Il danese è tradito dal poco grip dell’asfalto, bagnato e scivoloso.17.17 Il gruppo scollina l’ultimo GPM. La strada ora tornerà a scendere fino a Eibar, nel mezzo però troviamo un paio di dentelli da superare.17.16 Healy con tenacia si riporta sotto. L’irlandese è accompagnato da Jegat e Nys.17.14 ATTACCA ALMEIDA! Rispondono Mas e Skjelmose, in tre se ne vanno.17.13 Lipowitz rientra su Schachmann, i due viaggiano con poco più di mezzo minuto dai migliori.17.10 Ripreso Healy a 20 km dal traguardo.

