Cataniatoday.it - Due pregiudicati si introducono in un garage e si fingono senza dimora, ma scatta l'arresto

Leggi su Cataniatoday.it

Duecatanesi di 20 e 25 anni sono stati sorpresi da una volante della polizia di Stato mentre stavano rovistando in unche avevano appena forzato, tra via Vittorio Emanuele e via Garibaldi. Dopo aver ricevuto una segnalazione inviata da un cittadino, la sala operativa della.