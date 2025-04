Catania arrestati 2 ladri sorpresi a rovistare in un garage del centro storico

Due giovani pregiudicati catanesi, rispettivamente di 20 e 25 anni, già ben noti alle forze dell'ordine per una lunga serie di reati contro il patrimonio, sono stati tratti in arresto dagli uomini della squadra volanti della Questura di Catania mentre frugavano all'interno di un garage appena scassinato. L'intervento è scattato durante un'operazione di controllo del territorio nel cuore del centro storico, tra via Vittorio Emanuele e via Garibaldi. Dopo una segnalazione, giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno colto in flagranza i due ladri seriali che stavano rovistando all'interno del garage. Per giustificare la loro presenza, i due hanno tentato di spiegare ai poliziotti di trovarsi nel garage solo per trovare un riparo per la notte, in quanto entrambi senza fissa dimora.

