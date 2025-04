Renzi | Chiedere a Draghi di trattare con Trump a nome dell’Europa

Trump. Un leader autorevole, credibile, forte. Bruxelles deve Chiedere a Mario Draghi di trattare con Trump a nome di tutta Europa”.E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto).L'articolo Renzi: “Chiedere a Draghi di trattare con Trump a nome dell’Europa” L'Opinionista. Lopinionista.it - Renzi: “Chiedere a Draghi di trattare con Trump a nome dell’Europa” Leggi su Lopinionista.it ROMA – “Sono tempi difficili. L’Unione Europea deve iniziare a parlare con una voce sola. Serve un inviato speciale per la trattativa con. Un leader autorevole, credibile, forte. Bruxelles devea Mariodicondi tutta Europa”.E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva, Matteo(foto).L'articolo: “dicon” L'Opinionista.

