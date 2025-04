Juventusnews24.com - Venezia Monza 1-0, va ai lagunari la sfida salvezza: gli uomini di Di Francesco affossano quasi definitivamente le speranze di permanenza in A dei brianzoli!

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, basta una zampata di Fila per permettere aidi rilanciarsi in piena corsaÈ da poco terminato il confrontodella 32^ giornata di Serie A tra. Al “Penzo” di, i veneti sono riusciti ad avere la meglio rispetto ai lombardi grazie all’1-0 finale. Questo successo è stato griffato dalla rete di Daniel Fila al 72?.Con questa vittoria glidi Eusebio Diriaprono i giochi per lain Serie A. Questi si chiudonoper i ragazzi di Alessandro Nesta, ormai vicini alla retrocessione dal campionato in cui gioca anche la Juve.Leggi su Juventusnews24.com