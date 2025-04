Convocati Atalanta ritornano Kossounou e Rafael Toloi! Assenti soltanto in cinque

Convocati Atalanta, le scelte di Gian Piero Gasperini in vista della gara contro il Bologna. La lista completa Diramata la lista Convocati in casa Atalanta per la sfida contro il Bologna: ritorna Kossounou dopo oltre 3 mesi così come Toloi. Assenti Posch, CDK, Scalvini, Scamacca e anche Palestra. – Bellanova Raoul (16) – Brescianini Marco

Atalanta - i convocati verso il Club Brugge : Gasperini recupera Carnesecchi

Gian Piero Gasperini, tecnico dell`Atalanta, ha diramato la lista dei convocati nerazzurri in vista della gara di andata dei playoff di Champions...

Hellas Verona-Atalanta : i convocati di Zanetti

Mister Paolo Zanetti ha convocato 23 calciatori per Hellas Verona-Atalanta, match valido per la 24a giornata della Serie A Enilive 2024/25, in programma domani, sabato 8 febbraio alle ore 15, allo ...

Convocati Atalanta - due recuperi in vista della gara contro la Juventus. La lista completa di Gasperini

Convocati Atalanta, la lista completa di mister Gian Piero Gasperini in vista della gara in trasferta contro la Juve tra recuperi e infortuni Gasperini ha diramato la lista convocati per Juve ...

Atalanta, i convocati contro la Juventus: torna Retegui. Infortunio per Kossounou: i tempi di recupero. Kossounou rientra e Gasperini pensa al turnover in vista di Napoli. Atalanta, i convocati per l'Empoli: ancora out Maldini e Hien. Atalanta, col Genoa Djimsiti non c’è, Kossounou è recuperato e rientra Hien. Atalanta, i convocati per il Verona: torna Toloi, c’è Kolasinac e out in 4. Atalanta, i convocati di mister Gasperini per la gara odierna. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da msn.com:) Atalanta, buone notizie in difesa: Posch, Toloi e anche Kossounou verso il rientro - Buone notizie per Gasperini. L’infermeria dell’Atalanta si sta svuotando e domenica, per lo scontro diretto al Gewiss contro il Bologna, il tecnico nerazzurro potrebbe ritrovare addirittura tre ...

(Ne dà notizia calciostyle.it:) Atalanta, Kossounou verso il rientro: ecco quando - Visualizzazioni: 33 Atalanta, sta per tornare una risorsa preziosa per il finale di stagione della Dea. Gasperini potrà molto presto avere a disposizione Odilon Kossounou. L’assenza di Odilon Kossouno ...

(Come riferisce ecodibergamo.it:) Atalanta: Toloi spera di recuperare. Si rivedono Kossounou e Posch - CALCIO. L’Atalanta inizia a recuperare pezzi in difesa: Toloi lavora per essere a disposizione domenica 13 aprile con il Bologna, Kossounou e Posch per rientrare in gruppo la domenica successiva a San ...