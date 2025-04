Nucleare Teheran | Con gli Usa clima costruttivo Prossima settimana nuovi colloqui

colloqui con gli Usa sul programma Nucleare di Teheran. Nello stesso comunicato ufficiale si apprende che i colloqui riprenderanno la Prossima settimana. Il meeting tra le due delegazioni si è svolto in Oman, con la mediazione del ministro degli esteri Badr Al-Busaid, ed .L'articolo Nucleare, Teheran: “Con gli Usa clima costruttivo”. Prossima settimana nuovi colloqui proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Nucleare, Teheran: “Con gli Usa clima costruttivo”. Prossima settimana nuovi colloqui Leggi su Ildifforme.it Un’atmosfera “positiva e costruttiva“: questo il commento della delegazione iraniana dopo icon gli Usa sul programmadi. Nello stesso comunicato ufficiale si apprende che iriprenderanno la. Il meeting tra le due delegazioni si è svolto in Oman, con la mediazione del ministro degli esteri Badr Al-Busaid, ed .L'articolo: “Con gli Usa”.proviene da Il Difforme.

