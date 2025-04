Napoli da associazioni appello a Manfredi per piano traffico | Caos ingorghi ambulanze intrappolate

traffico comporta tante ricadute negative, tra le quali invivibilità, inquinamento e tassametri troppo salati. Ma anzitutto un fatale rischio ritardi per i mezzi di soccorso. Lo ricordano le associazioni dei Taxi, dei Consumatori e una del Primo Soccorso delle Autombulanze. Lo mettono nero su bianco in una letta aperta al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Al Comune, infatti, chiedono un piano traffico e le attivazioni di tutte le Ztl istituite in città. Una svolta lontana, al momento.A firmare l’appello l‘Associazione Tassisti di Base, Dalla Parte del Consumatore, Movimento Consumatori, Comitato ZTL Piazza Dante e Nessuno Tocchi Ippocrate, organismo sorto contro le frequenti aggressioni al personale sanitario. “È ormai superfluo – scrivono – ribadire le gravi criticità che affliggono quotidianamente la mobilità urbana del nostro territorio”. Anteprima24.it - Napoli, da associazioni appello a Manfredi per piano traffico: “Caos ingorghi, ambulanze intrappolate” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiTroppocomporta tante ricadute negative, tra le quali invivibilità, inquinamento e tassametri troppo salati. Ma anzitutto un fatale rischio ritardi per i mezzi di soccorso. Lo ricordano ledei Taxi, dei Consumatori e una del Primo Soccorso delle Autombulanze. Lo mettono nero su bianco in una letta aperta al sindaco di, Gaetano. Al Comune, infatti, chiedono une le attivazioni di tutte le Ztl istituite in città. Una svolta lontana, al momento.A firmare l’l‘Associazione Tassisti di Base, Dalla Parte del Consumatore, Movimento Consumatori, Comitato ZTL Piazza Dante e Nessuno Tocchi Ippocrate, organismo sorto contro le frequenti aggressioni al personale sanitario. “È ormai superfluo – scrivono – ribadire le gravi criticità che affliggono quotidianamente la mobilità urbana del nostro territorio”.

