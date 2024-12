Ilfattoquotidiano.it - Lazza contro i cellulari durante i concerti e fa un appello ai fan: “Voglio vedervi attivi. Ho bisogno di sentire la vostra energia, la vostra risposta”

Sull’onda dell’evento live “No Phone Party” del 15 dicembre al Fabrique di Milano di Emis Killa (in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025) in cui sarà scoraggiato l’uso dei, anchesi allinea alla “battaglia”. Il rapper si appresta a partire con il suo Locura Tour 2025 di 11 date, in programma nei palazzetti dal 6 gennaio. Tra una pausa e l’altra delle prove con la band,ha voluto condividere coi suoi fan un messaggio importante.“Spero di non ritrovarmi davanti a un muro diche filmano. – ha scritto– Capisco che giustamente chi compra dirà ‘Ho speso i soldi, faccio quello che mi pare’. Il punto è che per chi sta sul palco è proprio brutto a un certo punto vedere fermo perché è annichilito dal telefono. E se posso permettermi è anche brutto per voi che pagate un ingresso, magari c’è chi arriva al palazzetto la mattina presto per assicurarsi la prima fila e ridursi a guardare tutto o quasi tutto lo show da uno schermo e cercare di portarsi a casa il miglior video possibile”.