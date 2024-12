Superguidatv.it - Focus celebra la Giornata Internazionale della Montagna con il docu film “Linee di Vetta – CAI Eagle Team”

la, mercoledì 11 dicembre 2024, con una programmazione ad hoc e con la messa in onda deldi– CAI: il richiamo dell’impossibile” trasmesso in prime time., la programmazione diMercoledì 11 dicembre, in occasionel’evento con una programmazione dedicata e un produzione originale a cura di Sport Mediaset. Si tratta deldal titolo “di– CAI: il richiamo dell’impossibile” con la voce narrante di Giuseppe Cederna, attore e scrittore, grande appassionato di alpinismo.Circa due anni fa, il CAI – dopo una drastica selezione – ha dato vita a un’accademia in cui formare 15 giovani alpinisti, tra ragazzi e ragazze.