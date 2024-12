Lettera43.it - Femminicidio Matteuzzi, radiata dall’ordine la psicologa consulente della difesa durante il processo

LaManuela Bargnesi aveva pubblicato un video su TikTok in cui trattava ildi Alessandraa seguito di un incontro in carcere con Giovanni Padovani, l’uomo condannato all’ergastolo per il delitto56enne. Video che è costato a Manuela Bargnesi la radiazioneprofessionale degli psicologici, un provvedimento disciplinare avviato dopo l’espostosorellavittima. L’ordine ha spiegato come siano stati infranti nove articoli del codice deontologico «senza il minimo rispetto per la dignità professionale, violando con il suo comportamento il decoro e rappresentando in maniera deplorevole la professione».Alessandra(a sinistra) e Giovanni Padovani (Ansa).Bargnesi: «Padovani è stato vittima di una manipolazione affettiva»Bargnesi, che è statail, nel video incriminato parlava di una «relazione tossica» trae l’uomo che la sera del 23 agosto 2022 la massacrò con un martello.