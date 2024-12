Formiche.net - Dal computer quantistico di Google a Sora di OpenAI. Tutte le novità

Nel vedere in quanto (poco) tempo il suo nuovo chip ha risolto un calcolo per cui unclassico impiegherebbe milioni di miliardi di anni, gli sviluppatori disaranno rimasti a bocca aperta. Appena cinque minuti, un qualcosa di inimmaginabile che tuttavia potrebbe diventare una consuetudine rivoluzionaria. Non oggi, non domani e nemmeno fra qualche mese. Probabilmente ci vorranno anni prima che il microprocessore Willow, questo il nome che l’azienda ha dato al processore costruito a Santa Barbara, potrà diventare uno strumento nelle mani delle persone. Ma con l’annuncio di lunedìha accorciato la distanza e ha scritto una nuova pagina della “supremazia quantistica”, raggiunta a suo dire nel 2019, perché con Willow gli errori – una delle pecche principali del calcolo– sono stati fortemente ridotti.