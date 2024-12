Ilgiorno.it - Corso di nuoto gratuito dedicato agli over 65, 15 posti disponibili

"Non è mai troppo tardi per imparare o per migliorare il tuo stile", è lo slogan che usa il Comune e Aqua-Village, il centro sportivo multi-discipline in via Fratelli Cervi, per sponsorizzare un’iniziativa dedicata65. "Per chi ha superato i 65 anni, residenti nel Comune di Cusago, l’Aqua-Village propone unditenuto da istruttori altamente qualificati", spiegano gli organizzatori. Il centro sportivo con piscina mette a disposizione 15per ildiche si svolge il lunedì dalle 9.30 alle 10.15. Per iscriversi basta chiamare il numero 02.9016223. La "scuola di", spiegano gli istruttori, è un toccasana per tenersi in forma con una disciplina semplice ed efficace per la salute seguendo uno stile di vita sano e corretto. Saranno gli istruttori a condurre i partecipanti, anche quelli che vogliono mettersi alla prova praticando per la prima volta questo sport.