Anteprima24.it - “Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito”, il nuovo progetto della società giallorossa

Tempo di lettura: 3 minutiIlCalcio celebra lo: al via un’iniziativa che durerà per tutto il campionato.IlCalcio è lieto di annunciare l’avvio dell’iniziativa “Con il: loal”, ununico e coinvolgente che accompagnerà tutte le partite casalinghe del campionato in corso. L’obiettivo è quello di valorizzare e promuovere le associazioniive del territorio, offrendo loro visibilità e sostegno in una cornice d’eccezione come quella dello Stadio Ciro.Questa iniziativa è stata fortemente voluta dal Presidente Orestee da tutto il club giallorosso, confermando l’impegno concretoversoe la sua provincia. Si tratta di un ulteriore passo che si inserisce in un percorso di eventi dedicati al territorio, partendo dall’evento principale “conosciAMO”, che ha dato lustro e visibilità all’intera comunità