Thesocialpost.it - CLAMOROSO: Mauro Corona e Rita Dalla Chiesa denunciano in diretta i problemi post-vaccino a Carta Bianca!

Durante la puntata di questa sera dihanno affrontato un tema che continua a sollevare dibattiti accesi: ilegati ai vaccini anti-Covid. In un intervento che non è passato inosservato, entrambi hanno espresso dubbi e preoccupazioni, sottolineando che è lecito interrogarsi su quanto accaduto negli ultimi anni.“Io spero che vengano messe alla luce tutte le nefandezze fatte con la scusa del Covid,” ha dichiarato, richiamando l’attenzione sulla necessità di una maggiore trasparenza. Ancheha voluto condividere la sua esperienza, ammettendo le difficoltà legate al periodo dell’obbligo vaccinale, accendendo così i riflettori su una questione ancora molto discussa.La verità sembra emergere a poco a poco, e i dubbi sollevati trovano eco in una parte sempre più ampia dell’opinione pubblica.