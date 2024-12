Lapresse.it - Calenzano: chi sono le 5 vittime dell’esplosione nel deposito Eni

Leggi su Lapresse.it

Hanno tutte un nome e un cognome leavvenuta nelEni di, anche se le operazioni di riconoscimentoancora in corso. Si tratta di cinque autotrasportatori che, alla guida delle loro autocisterne, si trovavano nell’area delle pensiline di carico dello stabilimento, registrati come “visitatori”.Tra loro Vincenzo Martinelli, 51 anni, originario di Napoli ma residente nel pratese. La sua passione per i camion emergeva dalle numerose foto pubblicate sui social. Lascia due figlie, poco più che adolescenti.“Ci abbiamo sperato fino all’ultimo. Abbiamo sposato uomini che rischiano la vita ogni giorno,” ha scritto su Facebook Rossella, ricordando Davide Biaronti, 50 anni, seconda vittima. Nato a Novara e residente in provincia di Pisa, lascia una moglie e due figli.