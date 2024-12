Calciomercato Inter dall’Argentina occhi su un giovane difensore

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Campione d’Italia si accinge a partire alla volta di Leverkusen per la sesta giornata del girone unico della nuova Champions League dove martedì 10 dicembre affronterà i Campioni di Germania del Bayer. La squadra nerazzurra viene dal netto successo per 3-1 sul Parma e punta a ripetersi in Renania facendo affidamento su un reparto difensivo decisamente registrato rispetto alle prime uscite stagionali ma che avrà bisogno di un restlyling per il futuro e per il quale i nomi stanno iniziando a uscire.Dal Racing un nuovo Toro?L’Campione d’Italia ha decisamente cambiato marcia rispetto a un inizio stagione leggermente al di sotto delle aspettative. Simone Inzaghi ha saputo toccare le corde giuste, dovendo inoltre gestire un’emergenza che l’anno scorso sembrava solo un’utopia, gli infortuni, in particolare quelli muscolari, che hanno decimato spesso la truppa nerazzurra, costringendoil tecnico piacentino a inventare nuove soluzioni per far fronte alle emergenze.