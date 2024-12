Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter Primavera 0-1, pagelle: Zanchetta decide, 7

L’vince contro ilcon il risultato di 1-0.è decisivo con il gol e prende 7, il peggiore è Venturini. Ledel match. Taho 6.5: Per essere l’esordio non è affatto male il suo impatto. Buona prestazione, anche con la palla tra i piedi. Fa un’ottima parata su Owen nel finale.– DIFESADella Mora 6.5: Una mina vagante che parte dalle retrovie e libera spazi per l’uno contro uno di Zouin. Impeccabile anche in fase difensiva.Kangasniemi 6.5: In impostazione serve spesso Lavelli in verticale, non ha paura e mostra tantissimo coraggio. Sbaglia una sola volta nel primo tempo, ma convince.Maye 6: La maggiore esperienza con lalo aiuta, oggi è lui il leader del reparto e ilcrea poco per impensierire la difesa.