Quifinanza.it - Avete mai regalato un baule porta champagne? Ecco il cadeau luxury per questo Natale

Leggi su Quifinanza.it

Tempo di festività, tempo di brindare ale al Nuovo Anno. Per farlo con il massimo dell’eleganza e un tocco di originalità, Ludovica Mascheroni, azienda specializzata in arredamento e design di alta gamma, presenta il“Le Blanc” nella nuova versione in blu.Un design esclusivo per momenti speciali“Le Blanc” è stato disegnato per celebrare momenti unici, riflettendo la straordinaria attenzione ai dettagli, la selezione di materiali pregiati e la passione che Ludovica Mascheroni infonde in ogni sua creazione.elegante, simile a una valigia, custodisce al suo interno meraviglie inaspettate: uno scrigno extra lusso che incarna l’eccellenza della manifattura italiana.Fonte: Ufficio stampaLe BlancNulla è lasciato al caso. Ilpresenta un rivestimento esterno in pelle blu, mentre gli interni sono realizzati in rovere sbiancato di alta qualità.