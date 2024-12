Romadailynews.it - AccessiWay entra a far parte del gruppo team.blue

Leggi su Romadailynews.it

Roma –annuncia che, il principale fornitore di accessibilità digitale in Europa, èto a fardeloffre una soluzione completa per rendere accessibili i siti web, le applicazioni web e le applicazioni mobili alle persone con un’ampia gamma di disabilità (comprese quelle con problemi visivi, uditivi, motori o cognitivi).garantisce quindi la conformità alla legge sull’accessibilità dell’UE che entrerà in vigore il 28 giugno 2025.Con questa acquisizione,rafforza ulteriormente il suoCompliance – dove è già attivo con marchi forti come iubenda, consentmanager e Complianz – rafforzando al contempo il suo impegno costante per l’inclusività e la parità di accesso anche nel panorama digitale.è stata fondata in Italia nel 2021 da Eldad Barnoon, Gianni Vernetti e Amit Borsok.