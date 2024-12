Virus Congo a Lucca i sintomi del paziente e i campioni da analizzare | La febbre non gli passava

Leggi su Open.online

È tornato da Kinshasha con una malattia non identificata. Avevae anemia e nel frattempo è già guarito. Per questo potrebbe aver contratto la malattia misteriosa che viene dal. E che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha già fatto 80 vittime. Ora bisognerà attendere i risultati dell’analisi dell’Istituto Superiore di Sanità. Ma il professionista 50enne ricoverato all’ospedale San Luca diaveva una sintomatologia molto simile:, problemi respiratori, anemia. Anche se lavorava a 500 chilometri di distanza dal focolaio, in un ristorante della Capitale. Ed è stato dimesso il 3 dicembre. «Solo per scrupolo è stato ricontattato per accertamenti, ma ad oggi non c’è pericolo di contagio», ha spiegato Spartaco Sani, responsabile delle malattie infettive dell’ospedale lucchese.