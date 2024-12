Ilfattoquotidiano.it - Venezia incontra Napoli: all’Archivio di Stato la mostra “Trame – Il rosso corre sul filo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di tessuti che sembrano quadri. Che hanno rivestito i saloni delle corti di mezza Europa. Ma anche ballerine e pochette damascate, status symbol per le fashioniste. Una favola sulle vie della seta da mille e un tessuto. Dalla sapienza artigianale al design degli anni ‘30 da Giò Ponti a Bulgari, passando per Armani ed Hermes, collaborazioni preziose in esclusiva anche con Santoni, così un’azienda storica ha interpretato i cambiamenti epocali. Un patrimonio di 50.000 manufatti tessili fra campioni, teli, metri storici, mazze, passamanerie, filatoi e telai,dati da un migliaio di carta e disegni preparatori alla realizzazione dei tessuti. Insieme a registri, atti contabili, testimoni dell’attività dell’azienda dal 1889, anno della sua nascita.Documenti d’archivio, il loro, cheno i 70 kilometri di documenti dell’Archivio didifondato nel 1808, che ha sede nel monumentale complesso monastico benedettino.