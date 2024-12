Liberoquotidiano.it - Un nuovo Penny nel cuore della città di Genova

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Apre il 465° negozio d'ItaliaCernusco sul Naviglio – 9 dicembre 2024 - Ladiè protagonista dell'inaugurazione di unpunto vendita del brand che aprirà questo martedì 10 dicembre, precisamente in Via alla Porta degli Archi, 48; la posizione è strategica, in quanto la via si affaccia su Via XX Settembre, l'arteria centrale e commerciale principale.Il negozio è il 7°nelladi, dopo i punti vendita di Via Piandilucco, Via De Cavero, Via Felice del canto, Via Donghi, Corso Europa e Via Ayroli.L'immobile, già adibito a supermercato, è stato ristrutturato e presenta ora una superficie di circa 830 mq, di cui vendita circa 450 mq.Il negozio grazie alla sua posizione centrale sarà un punto di riferimento per i cittadini e i turisti del capoluogo, e andrà a offrire un assortimento completo; saranno infatti presenti la gastronomia servita, il punto caldo soft e l'angolo bake off, nonché la pasticceria fresca e il reparto pesce fresco.