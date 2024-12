Lettera43.it - Siria, i ribelli di Hayat Tahrir al Sham: «Non imporremo il velo alle donne»

Dopo la nomina a nuovo premier di Muhammad al-Bashir, direttamente scelto dal leader dialAbu Muhammad Jolani, ijihadisti che hanno rovesciato il regime di Assad inhanno rilasciato le prime dichiarazioni anche sulle possibili limitazioni alla libertà personale nel Paese. Un portavoce del governo di transizione ha infatti dichiarato all’Ansa come «in tutti questi anni di amministrazione a Idlib e nelle altre zone liberate non abbiamo mai imposto ila nessuno, né ai musulmani né ai curdi, né ai drusi, né ai cristiani. Perché dovremmo cominciare a imporre adesso limitilibertà individuali?», ha affermato Mazen Jaber.LEGGI ANCHE: Quale futuro per ladopo la caduta di Assad? Gli scenari possibili e le forze in campoArticolo completo:, idial: «Nonil» dal blog Lettera43