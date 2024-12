Unlimitednews.it - SIAE e Netflix rinnovano gli accordi per il repertorio musicale e il compenso degli autori

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) –annunciano di aver rinnovato gliche disciplinano l’uso delle musiche ed ilper i diritti audiovisivi di programmi televisivi, film, serie TV inclusi nell’offerta di. Questi nuovirinsaldano il rapporto di collaborazione tra due dei maggiori player dell’industria creativa italiana. Il perimetroriguarda i repertori Musica e Audiovisivo diattraverso la stipula di nuovi contratti per l’uso delle composizioni musicali sued il pagamento dell’equodi opere audiovisive che fanno parte dell’ampio catalogo di contenuti offerto dain Italia. (ITALPRESS) – (SEGUE). Tinny Andreatta, Vice Presidente per i contenuti italiani a: “Siamo molto felici di aver rinnovato glicon, a conferma di quanto iladeguato e proporzionatoaventi diritto sia di fondamentale importanza per