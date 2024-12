Lanazione.it - "Saranno Famosi nel vino". C’è Enoteca Italiana Siena

Leggi su Lanazione.it

presente ieri alla Stazione Leopolda di Firenze per l’apertura dell’edizione 2024 di “nel”. La presidente Elena D’Aquanno ha partecipato al taglio del nastro dell’evento dedicato a cantine emergenti e produttori di gin artigianale. Una partecipazione che conferma la volontà didi collaborare con appuntamenti che puntano alla valorizzazione del territorio e di tutte le sue eccellenze. "È con grande piacere che per il secondo anno consecutivo siamo presenti anel, afferma Elena D’Aquanno, presidente di. Quest’anno abbiamo avuto l’onore di partecipare con le autorità al taglio del nastro. Prevediamo sinergie per gli anni a seguire pronti ad ospitare realtà nazionali storiche ed emergenti con tanta storia da raccontare, ma anche produttori di distillati con le loro creazioni".