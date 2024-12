Quotidiano.net - Ritardi treni oggi: caos dopo l’esplosione a Calenzano. “Possono essere cancellati”

Roma, 9 dicembre 2024 – Problemi per la circolazione ferroviaria, a seguito dele del successivo incendio che sta interessando la raffineria di(Firenze). La linea convenzionale è sospesa sulle tratte Firenze-Bologna e Firenze-Prato-Pistoia per l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine. Rfi fa sapere che iIntercity e Regionali subirannoe cancellazioni. Bus sostitutivi stanno serveno la tratta compresa tra Firenze e Prato. È possibile risalire allo stato del proprio treno effettuando una ricerca sul portale Cerca Treno. Notizia in aggiornamento