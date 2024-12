Iltempo.it - Nucleare, Mele (SFBM): ricerca sul in Svizzera conferma l'opportunità del mix energetico

In un recente studio pubblicato su una delle riviste più autorevoli, Environmental Research letters, condotto da quattro economisti, tra cui l'Amministratore unico dellaProfessor Marco, insieme ai professori Cosimo Magazzino, Guillaume Vallet, e Nicolas Schneider, dell'MIT University, è stata analizzata la relazione tra consumo di energiae crescita economica in, tra il 1970 e il 2018. In “The relationship between nuclear energy consumption and economic growth: evidence from Switzerland”, sono stati esaminati gli effetti del cambiamento strutturale economico eddel Paese verificatosi dopo la decisione delladi eliminare gradualmente l'energiaa partire dal 2034, utilizzando anche un approccio di Machine Learning, per testare i risultati di una modellistica econometrica arricchita di un processo con Reti Neurali Artificiali.