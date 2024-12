Terzotemponapoli.com - Napoli, “mal d’attacco”

Il reparto offensivo del: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Altra batosta. Dopo la netta eliminazione in Coppa Italia, ildi Antonio Conte cade di nuovo contro la Lazio – stavolta con la formazione titolare – e perde la vetta della classifica dopo nove giornate. Un duro colpo per i partenopei, stavolta sconfitti dopo una gara sicuramente più equilibrata e prendendo gol forse nel momento di massima spinta. Ma pagando una fase offensiva che stenta a decollare.Il, ieri sera. Certo, la sconfitta subendo un contropiede in quel momento può sembrare una punizione troppo grande, ma ilpaga non aver aggredito la gara nel momento decisivo ed il poco impulso ricevuto dai cambi (Neres soltanto al 76?, ruolo per ruolo per Politano, e gli altri tra l’82’ ed il 90?).