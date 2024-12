Mistermovie.it - Mister Movie | Il nuovo Twisters batte un record di Christopher Nolan

Dopo la première su Peacock avvenuta 14 giorni fa, il sequel di Twister del 1996, ha superato un importante diventando il film più visto dello streamer. Il dramma biografico vincitore dell'Oscar Oppenheimer di deteneva in precedenza il, ma il thriller sui tornado diretto da Lee Isaac Chung ha rapidamente conquistato la vetta nel panorama dello streaming. Presentato a luglio di quest'anno, ha incassato oltre 371 milioni di dollari al botteghino con un budget di produzione di 155 milioni di dollari. Anche la risposta della critica è stata positiva, con un punteggio del 75% su Rotten Tomatoes. continua a dominare il catalogo di film Pay 1 di Peacock Secondo Deadline, si unisce ad altri titoli di successo nel catalogo di film Pay 1 di Peacock, come Cattivissimo me 4 e The Fall Guy: The Extended Cut.