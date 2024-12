Ilfattoquotidiano.it - Milano, la morte di Pillitteri mi ha spinto a ricostruire la fine del suo mandato di sindaco: ecco come andò

C’ero anch’io ma non mi ricordavo bene. Altri c’erano, anche più di me, ma non ricordano bene. In effetti sono passati 33 anni, e soprattutto ne è passata di acqua sotto i ponti. Ladell’exdiPaolo, e l’eco che ha avuto sui media e sui social, mi hanno indotto a cercare die quando aveva terminato il suodi.Strano, ma è impossibile trovare questo “dettaglio” in rete. Non c’è negli articoli usciti per la sua, non c’è facendo ricerche con parole chiave, non c’è in Wikipedia. Su Wiki c’è una informazione proprio sbagliata secondo la quale dal 1990 al gennaio ’92sarebbe stato alla testa di una Giunta Dc Psi Pri Psdi Pli, invece è statodi una coalizione con Pci/Pds Psi Verdi Pri Pensionati. Quella coalizionein crisi alladi novembre 1991.