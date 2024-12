Liberoquotidiano.it - Manovra: Torto (M5s), 'disastrosa, da buttare e riscrivere'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Siamo alla vigilia dei voti alla Camera sugli emendamenti alla terza Legge di bilancio del governo Meloni. Inutile girarci intorno: questanon è nemmeno lontanamente migliorabile con l'iter parlamentare, perché filosoficamente sbagliata, dannosa, austera, restrittiva, esattamente come imposto dal nuovo, sciagurato Patto di stabilità votato senza fiatare dal duo delle meraviglie Meloni-Giorgetti. E' quindi una legge di bilancio, tutta tagli e tasse, che andrebbe semplicemente buttata e riscritta, possibilmente con Giorgetti lontano mille miglia dal ministero di via XX Settembre. Non per questo il M5S rinuncerà a battersi per i suoi emendamenti, traduzione di una visione di politica economica, industriale e di investimento diametralmente opposta al neoliberismo conservatore di Meloni e Giorgetti".