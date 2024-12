Sport.quotidiano.net - Le pagelle verdazzurre. Greco canta e porta la croce. Sanzone e Benedetti deludono

LAGOMARSINI 6,5 Sui tre gol non ha colpe specifiche. Nel primo tempo si prende qualche rischio di troppo con i piedi e nelle uscite fuori dall’area. Regala però anche due grandi parate: una per tempo, su Khribech e Settimi. MOSTI 6 Crea qualche problema al Figline quando va a fare "l’assaltatore". Probabilmente su di lui ci stava un rigore non dato al 56’. (dal 75’ Sforzi 6 Ingresso vitaminico) MENGHI 5,5 Stranamente meno incisivo di come ha abituato. Da matita rossa la palla mal giocata in area al 36’.4,5 Vive una domenica di enorme difficoltà. Fa fatica con Tomassini. Sfortunato sull’autorete. Gioca male diversi palloni, rischiando più di una frittata là dietro. COLY 5,5 Parte terzino sinistro e poi si scambia di continuo la posizione conandando a fare il centrale. Soffre un po’.