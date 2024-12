Bergamonews.it - Lavori sul cavalcavia, chiusura dei caselli di Dalmine e Seriate

deiautostradali a. A comunicarlo è la società Autostrade che, in una nota, ha reso pubblica la, lungo l’A4 Milano-Brescia, nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, dalle 21 di martedì 10 alle 5 di mercoledì 11 dicembre, la stazione di, in uscita per chi proviene da Brescia, per consentiredi ispezione deldello svincolo di. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Grumello.Dalla mezzanotte alle 5 di mercoledì 11 dicembre, sarà completamente chiusa la stazione di, in entrata e in uscita, per consentiredi ampliamento della stazione. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: da e verso Milano-Capriate e da e verso Brescia-Bergamo.