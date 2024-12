La Rai dice stop Colpo di scena su Milly Carlucci e il programma | tutto bloccato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lo scorso fine settimanasi è presa una pausa obbligata da Ballando con le stelle. La semifinale è stata infatti posticipata a sabato 14mbre 2024, sempre in prima serata su Rai 1. Durante questa puntata, i concorrenti si sfideranno a suon di passi di danza per cercare di conquistare un posto in finale, che si terrà sabato 21mbre.Lo slittamento, che comunque non influisce sulla data della finalissima che infatti rispetta la tabella di marcia, era legato all’inaugurazione della stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala di Milano, che ha visto la regina di Ballando con le stelle impegnata con la conduzione della diretta televisiva dell’evento.Leggi anche: “È complicata”. Ballando con le stelle, la vera situazione di Guillermo Mariotto, “la Rai contro: Non tornerà con Il Cantante mascherato”Decisione della Rai, dunque, quella di dare spazio alla magia del primo spettacolo della stagione, La forza del destino di Giuseppe Verdi.