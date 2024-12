Lanazione.it - «Ho lavorato lì per oltre vent’anni, in passato ricordo un incendio»

Firenze, 9 dicembre 2024 – Nicola Esposito, 76 anni, hanel deposito esploso di Calenzano per 21 anni, dal 1985 al 2013. Adesso vive a La Querce, in provincia di Prato, e fino alla pensione guidava autobotti. Dov’era quando è esploso tutto? «Ero a casa mia, hanno tremato tutti i vetri». Cosa fa esattamente un autista quando va a caricare l’autobotte? «Si accede alla pensilina, poi si spenge il motore e si scarica a terra l’energia accumulata per evitare possibili scintille. L’operazione di carico dura circa 20 minuti». Ha mai vissuto situazioni di rischio in quel deposito? «unnel piazzale qualche anno fa, poi nient’altro. Dalla mia esperienza posso dire che lì le regole sono rispettate». L.B.